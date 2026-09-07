В Подмосковье с начала года отремонтировали около 480 домов
478 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Московской области в текущем году по краткосрочному плану. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Тремя самыми крупными направлениями капремонта является обновление кровель, внутренних инженерных систем и фасадов.
«Ближе всего к выполнению годовой программы подошли в Волоколамском округе: там завершили 89% работ. На втором месте по этому показателю Можайский округ (75%). А замыкает топ-3 округ Зарайск (73%)», — говорится в сообщении.Всего в программу капитального ремонта на 2026–2028 гг. вошли более 5 800 подмосковных многоквартирных домов.
Ранее сообщалось, что узнать дату проведения капремонта в доме, уточнить перечень работ и проверить состояние спецсчёта, а также напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги. Дом».