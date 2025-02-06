В Подмосковье сын украл у матери-пенсионерки более 650 тысяч рублей

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62-летняя жительница Одинцовского округа написала заявление в полицию о краже с её банковского счёта более 650 тысяч рублей, правоохранители задержали по подозрению в краже её сына, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в краже 38-летнего сына заявительницы, ранее неоднократно судимого. Задержанный признал свою вину. Он рассказал, что когда бывал в гостях у матери, несколько раз переводил деньги на свой счёт с помощью банковского приложения в её телефоне», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге во время обыска по делу об экстремизме покончил с собой известный радиоведущий и бард Вадим Стройкин.
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