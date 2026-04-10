В Воскресенске задержали рецидивиста с наркотиками

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Воскресенске 37-летнего мужчину за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



На подозрительного прохожего на Рабочей улице обратили внимание росгвардейцы, патрулирующие город. Увидев правоохранителей, мужчина занервничал, ускорил шаг и выбросил пакет с чем-то зелёным.

«Сотрудники Росгвардии решили остановить прохожего и вызвали полицию», — говорится в сообщении.
Задержанный оказался 37-летним местным жителем, ранее судимым за наркотики. Экспертиза установила, что в пакете, который он выбросил, находилось 26,5 грамма марихуаны.

Дальнейшим разбирательством займутся полицейские.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали мужчину, 28 лет находившегося в розыске за побег из СИЗО.
Лев Каштанов

