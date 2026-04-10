В Воскресенске задержали рецидивиста с наркотиками
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Воскресенске 37-летнего мужчину за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
На подозрительного прохожего на Рабочей улице обратили внимание росгвардейцы, патрулирующие город. Увидев правоохранителей, мужчина занервничал, ускорил шаг и выбросил пакет с чем-то зелёным.
«Сотрудники Росгвардии решили остановить прохожего и вызвали полицию», — говорится в сообщении.Задержанный оказался 37-летним местным жителем, ранее судимым за наркотики. Экспертиза установила, что в пакете, который он выбросил, находилось 26,5 грамма марихуаны.
Дальнейшим разбирательством займутся полицейские.
