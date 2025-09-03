В Подмосковье спасатели вытащили из пожара 13 кошек — видео
В подмосковном селе Ямкино спасателям удалось вытащить из пожара 13 кошек. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».
Возгорание произошло 30 августа на третьем этаже жилого дома. Из окон вырывалось пламя и дым. Из горящего здания было выведено 36 человек.
Внутри горящей квартиры спасатели обнаружили 19 кошек и одну собаку. К сожалению, некоторые питомцы надышались угарным газом и скончались. Спасти из пламени удалось 13 кошек. О пострадавших среди жителей информации нет.
