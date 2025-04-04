В Подмосковье спасли застрявшего под полом кота

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Кота, который застрял под деревянным полом в квартире в Ликино-Дулёве, вытащили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«С просьбой о помощи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась хозяйка кота. Она рассказала, что в квартире во время ремонта разбирали пол, и кот пролез в узкую щель под дощатое покрытие, а вылезти обратно не может», — говорится в сообщении.Спасатели прибыли по указанному адресу, поднялись в квартиру, расположенную на третьем этаже, и начали выманивать кота. С помощью запаха корма, ласкового голоса хозяйки и резких стуков кота удалось «загнать» к отверстию в полу, а затем и вытащить без использования каких-либо инструментов. С кота смахнули пыль и передали на руки благодарной хозяйке.
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Лев Каштанов