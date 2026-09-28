В Подмосковье спасли упавшую в заброшенный подвал собаку

28 сентября 2026, 18:32

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Собаку, которая оказалась в глубоком подвале заброшенного сарая и не могла выбраться самостоятельно, выручили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в понедельник, 28 сентября, в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила женщина. Она рассказала, что проходила мимо заброшенных сараев и услышала громкий лай. В подвале одной из построек она увидела оказавшуюся в ловушке собаку.





«Прибывшие спасатели расчистили место от ветхих конструкций и освободили себе дорогу в подвал. Потом опустили туда стремянку, и один из спасателей начал спускаться. Собака не проявляла агрессии. Поэтому спасатель просто взял её на руки и поднялся вместе с ней», — говорится в сообщении.