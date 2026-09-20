В Подмосковье стартовал Единый день голосования

20 сентября 2026, 08:03

оригинал Фото: iStock/macky_ch

В Московской области стартовал завершающий день голосования на выборах депутатов регионального парламента.





Свой голос за кандидатов Мособлдумы можно отдать на одном из 3874 избирательных участков, которые сегодня работают на территории всей области.



Сделать это можно двумя способами: прийти на участок и заполнить бумажный бюллетень либо воспользоваться дистанционным форматом на портале vybory.gov.ru, войдя в систему через «Госуслуги».



Для тех, кто не может посетить участок по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, предусмотрено голосование на дому.



Участки открыты с 08:00 до 20:00.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев, обращаясь к жителям региона, заявил, что масштабные перемены в жизни области стали возможны благодаря труду огромного числа людей: медиков и педагогов, строителей и водителей, предпринимателей и сотрудников предприятий.





«Подмосковье меняется каждый год. Мы строим школы, детские сады и больницы, развиваем дороги и транспорт, открываем новые производства, благоустраиваем города. Но за всеми этими проектами одна главная цель — чтобы людям здесь было комфортно жить, работать, растить детей и строить свое будущее», — подчеркнул глава региона.