В Подмосковье стартовал второй день голосования на выборах в Мособлдуму

19 сентября 2026, 08:03

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Московской области стартовал второй день голосования на выборах депутатов Мособлдумы. В регионе работают 3874 участковые избирательные комиссии.





Отдать голос можно двумя способами: прийти на участок и получить бумажный бюллетень либо проголосовать дистанционно на портале vybory.gov.ru, авторизовавшись через «Госуслуги».



Тем, кто по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не может посетить участок, доступно голосование на дому.



Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев, обращаясь к жителям региона, подчеркнул, что масштабные перемены в жизни области — это заслуга огромного количества людей: медиков и педагогов, строителей и водителей, предпринимателей и сотрудников предприятий.





«Подмосковье меняется каждый год. Мы строим школы, детские сады и больницы, развиваем дороги и транспорт, открываем новые производства, благоустраиваем города. Но за всеми этими проектами одна главная цель — чтобы людям здесь было комфортно жить, работать, растить детей и строить свое будущее», — подчеркнул глава региона.