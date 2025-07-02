В Подмосковье стартовала подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону
В Московской области стартовала подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Об этом объявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Инспекторы ведомства приступили к оценке готовности жилфонда к холодам. Специалисты оценивают работоспособность систем центрального отопления; состояние кровель и водостоков; качество теплоизоляции инженерных коммуникаций; работоспособность лифтов; исправность газового оборудования и функционирование противопожарной защиты.
«В рамках подготовки к отопительному сезону наши инспекторы проводят комплексную проверку многоквартирных домов. Внимание уделяют всем ключевым системам жизнеобеспечения. Задача – убедиться в полной готовности жилфонда к работе при низких температурах, устранить все неполадки до начала отопительного периода. Уже завершён обход более 6 тыс. МКД. Работу продолжаем в усиленном режиме», – рассказал Мурашов.По итогам осмотра каждого дома инспекторы заносят в систему все выявленные нарушения. Далее управляющей организации дают срок на их устроение, после чего проводится повторный выезд на место. Тепло в дом начинают подавать только после получения положительного заключения.