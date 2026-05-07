В Подмосковье в апреле появилось около 700 видеокамер «Безопасного региона»

07 мая 2026, 18:50

В Московской области в апреле в рамках программы «Безопасный регион» установили 699 видеокамер. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.





Камеры размещают в общественных местах, на социальных объектах и подъездах многоквартирных домов. Места определяют межведомственные рабочие группы, действующие в каждом округе.

«Видеонаблюдение в Подмосковье становится неотъемлемой частью современной системы безопасности. Оно позволяет оперативно реагировать на происшествия и защищать покой жителей. Сегодня к системе «Безопасный регион» подключено более 170 000 камер», – пояснил руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.