В Подмосковье в апреле появилось около 700 видеокамер «Безопасного региона»
В Московской области в апреле в рамках программы «Безопасный регион» установили 699 видеокамер. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Камеры размещают в общественных местах, на социальных объектах и подъездах многоквартирных домов. Места определяют межведомственные рабочие группы, действующие в каждом округе.
«Видеонаблюдение в Подмосковье становится неотъемлемой частью современной системы безопасности. Оно позволяет оперативно реагировать на происшествия и защищать покой жителей. Сегодня к системе «Безопасный регион» подключено более 170 000 камер», – пояснил руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.Больше всего камер за прошедший месяц установили в Лобне, Домодедове, городском округе Пушкинский, муниципальных округах Истра и Дмитровский. По данным ведомства, благодаря системе видеонаблюдения в Подмосковье в апреле удалось раскрыть 1517 преступлений и составить 1294 протокола за административные правонарушения.