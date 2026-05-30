Мать россиянки, задержанной с 17 кг наркотиков в Дубае, рассказала о плохих предчувствиях дочери
У россиянки Карины, задержанной в Дубае с крупной партией наркотиков, накануне инцидента были дурные предчувствия, которыми она делилась с близкими. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на мать девушки.
Напомним, что Карина является жительницей Ивановской области. Она прибыла в Объединённые Арабские Эмираты вместе с британским приятелем — рэпером Big Tobz. Перед вылетом спутник зарегистрировал на россиянку свой чемодан, в котором при досмотре обнаружили 17 килограммов наркотиков. В ОАЭ за распространение запрещённых веществ можно получить от десяти лет лишения свободы до смертной казни.
«Она написала смс подруге, что ее что-то напрягает. Та ей сказала следить за своей сумкой. У нее не было ни чемоданов, ничего, просто ручная кладь», — поделилась мать Карины.После задержания Big Tobz делал вид, что ничего не знает. Когда их развели по разным комнатам, россиянка написала ему в мессенджере, желая прояснить ситуацию, но рэпер удалил всю переписку. Сестра девушки добавила, что та знала иностранца достаточно долго, чтобы установились дружеские отношения.
Педагог Карины по танцам Валентина заявила, что никогда не видела ученицу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все близкие и знакомые уверены, что россиянку подставили, поскольку она вела здоровый образ жизни, занималась спортом и не общалась с плохими компаниями.
Ранее стало известно, что семья Карины оказалась в бедственном положении — услуги адвокатов в Дубае оказались непомерно дорогими. Один из юристов потребовал почти 20 миллионов рублей.