Мать россиянки, задержанной с 17 кг наркотиков в Дубае, рассказала о плохих предчувствиях дочери

30 мая 2026, 03:52

Мать задержанной в Дубае с наркотиками россиянки заявила о плохих предчувствиях дочери

У россиянки Карины, задержанной в Дубае с крупной партией наркотиков, накануне инцидента были дурные предчувствия, которыми она делилась с близкими. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на мать девушки.





Напомним, что Карина является жительницей Ивановской области. Она прибыла в Объединённые Арабские Эмираты вместе с британским приятелем — рэпером Big Tobz. Перед вылетом спутник зарегистрировал на россиянку свой чемодан, в котором при досмотре обнаружили 17 килограммов наркотиков. В ОАЭ за распространение запрещённых веществ можно получить от десяти лет лишения свободы до смертной казни.





«Она написала смс подруге, что ее что-то напрягает. Та ей сказала следить за своей сумкой. У нее не было ни чемоданов, ничего, просто ручная кладь», — поделилась мать Карины.