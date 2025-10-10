В Подмосковье в сентябре выявили около 30 фактов замусоривания детских площадок

10 октября 2025, 20:01

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В сентябре новый алгоритм помог обнаружить около 30 фактов несоблюдения чистоты на подмосковных детских игровых площадках. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«Новый подход к выявлению нарушителей с использованием системы «Безопасный регион» министерство применяет с этого года. Используя мониторинг камер видеонаблюдения, ответственные за содержание территорий управляющие организации должны направлять информацию о нарушениях правоохранителям. На основании представленных фотографий определяют персональные данные нарушителя, после чего его привлекают к ответственности», – рассказали в министерстве.