В Подмосковье в сентябре выявили около 30 фактов замусоривания детских площадок
В сентябре новый алгоритм помог обнаружить около 30 фактов несоблюдения чистоты на подмосковных детских игровых площадках. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Новый подход к выявлению нарушителей с использованием системы «Безопасный регион» министерство применяет с этого года. Используя мониторинг камер видеонаблюдения, ответственные за содержание территорий управляющие организации должны направлять информацию о нарушениях правоохранителям. На основании представленных фотографий определяют персональные данные нарушителя, после чего его привлекают к ответственности», – рассказали в министерстве.С началя мая при помощи камер в регионе зафиксировали порядка 190 фактов замусоривания игровых комплексов. Около 30 из них пришлось на сентябрь.
В министерстве напомнили, что за сброс мусора на детских площадках для граждан предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей.