В Подмосковье вывели из леса заблудившуюся семейную пару

01 июля 2026, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужа и жену, потерявшихся в лесу между селом Ильинский Погост и деревней Хотеичи Орехово-Зуевского округа, выручили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» днём 30 июня позвонил мужчина и рассказал, что они с супругой отправились за грибами, но потеряли ориентиры и не могут найти дорогу домой.





«Прибывшие на примерное место поисков спасатели связались по мобильному с 60-летним мужчиной и его 43-летней женой, спросили о самочувствии, уровне зарядки телефона и всё время поисков оставались с ними на связи», — говорится в сообщении.