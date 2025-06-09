В Подмосковье за месяц починили более 400 лифтов в жилых домах

09 июня 2025, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 400 неисправных лифтов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области в мае этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







«Лифты имеют непосредственное отношение к жизни и здоровью жителей. Мы выступаем за постоянный и открытый диалог производителей, обслуживающих организаций и органов власти. Наша задача — оптимизировать всю работу от производства лифтов на заводе до их установки на объекте», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.