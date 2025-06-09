В Подмосковье за месяц починили более 400 лифтов в жилых домах
Свыше 400 неисправных лифтов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области в мае этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Лифты имеют непосредственное отношение к жизни и здоровью жителей. Мы выступаем за постоянный и открытый диалог производителей, обслуживающих организаций и органов власти. Наша задача — оптимизировать всю работу от производства лифтов на заводе до их установки на объекте», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.В ведомстве напомнили, что неисправностями является заедание или отказ кнопок управления, движение лифта рывками, остановка кабины выше или ниже пола этажа, вибрации или посторонние звуки в кабине, проблемы с закрытием дверей, освещением или связью с диспетчером.
При выявлении неисправностей жильцы могут обратиться в свою управляющую компанию или подать онлайн-заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области.