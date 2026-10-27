В Подмосковье за неделю оштрафовали более 950 безбилетников
Контролёры Минтранса Подмосковья подвели итоги проверок наземного общественного транспорта за неделю. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
С 19 по 25 октября инспекторы проверили более 3600 транспортных средств, проконтролировали соблюдение правил оплаты проезда у 35 400 пассажиров.
«Постоянный мониторинг – не просто инструмент обнаружения нарушений, но и важный элемент формирования дисциплины оплаты проезда. Соблюдение этих норм гарантирует финансовую прозрачность, что положительно сказывается на развитии маршрутной сети и улучшении условий для пассажиров в Московской области», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.По итогам проверок к административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 958 пассажиров и 284 водителя.