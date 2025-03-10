В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья 130 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
130 человек расселили из 56 помещений в аварийных домах в двенадцати округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
«Расселения провели в округах Мытищи, Балашиха, Шатура, Волоколамский, Солнечногорск, Егорьевск, Сергиево-Посадский, Истра, Пушкинский, Одинцовский и Кашира. Общая площадь расселённых аварийных помещений составила около 2,2 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Расселение проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Переселенцы получили квартиры в новостройках, а также приобретённые для этих целей окружными администрациями квартиры на вторичном рынке жилья, а части переселенцев была выплачена выкупная стоимость.
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