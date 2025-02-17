Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подмосковье задержали администратора ТГ-канала за аферу на 16 млн рублей

В Подмосковье задержали администратора ТГ-канала за аферу на 16 млн рублей

Фото: iStock / ilkaydede

Фото: iStock / ilkaydede

Оригинал
В Московской области задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве 16 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области установили, что злоумышленники создали медиаресурс для публикации данных о финансово-кредитных организациях, которые якобы переводят деньги через сайты нелегальных интернет-казино. Затем аферисты обратились к руководству одной из компаний и потребовали каждый месяц переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих сведений», – рассказала Волк.
По её словам, оценив возможные репутационные риски, представители фирмы перечислили вымогателям более 16 млн рублей. В итоге полицейские задержали по месту проживания одного из подозреваемых. У него изъяли телефоны и компьютерную технику. Обнаружен список организаций, которым выдвигались такие же требования.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Осуждённый по ней может лишиться свободы на срок от 7 до 15 лет.

Суд избрал фигуранту в виде меры пресечения запрет определённых действий. Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и ищут соучастников криминальной схемы.

Читайте также:

Аферисты начали рассылать фейковые уведомления о просроченных платежах

Россиянам объяснили алгоритм действий при оформлении на них кредита мошенниками

Аферисты придумали многоступенчатую схему с «сотрудниками госструктур»
#мвд московской области
#ирина волк
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
#задержание
#подмосковье
#московская область
В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 95 человек
17 февраля 2025, 11:27

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

95 человек расселили из аварийного жилья в шести округах Московской области за минувшую неделю, эта работа проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области в понедельник, 17 февраля.
«На прошлой неделе 95 человек были расселены из 25 жилых помещений общей площадью 1 тысяча 234 квадратных метра, расположенных в шести округах Московской области: Пушкинском, Дмитровском, Волоколамском, Шатуре, Солнечногорске и Серпухове», — уточняется в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках, жильё на вторичном рынке недвижимости или выплатили выкупную стоимость.

Отмечается, что жильцы аварийных домов в Московской области могут получить жилищный сертификат, сумма которого рассчитывается, исходя из метража расселяемого жилья. Приобрести жильё с помощью этого сертификата можно в любом районе Московской области.

Читайте также:

Экономист рассказал, как можно решить проблему с доступным жильем в России

Названа опасность оформления квартиры в рассрочку

В округе Мытищи отремонтируют крыши 46 домов
#минстройкомплекс мо
#министерство строительного комплекса мо
#аварийное жильё
#расселение
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Награды VII кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» получили 20 фильмов
17 февраля 2025, 11:07

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Завершил работу седьмой международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце», проходивший на площадках Москвы и Московской области с 7 по 14 февраля, призы фестиваля получили 20 лент, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Участниками конкурсной программы фестиваля стали 43 киноленты из шести стран. Призами фестиваля жюри наградило 20 фильмов. Обладателем гран-при стал фильм «Не бросайте пепел на пол» режиссера и сценариста Елены Скороходовой. Лучшим документальным фильмом была признана работа режиссера Михаила Горобчука «Фиолетовая страна». А в номинации «Лучшая документально-игровая лента» победу одержал фильм ««Будет жить!» режиссёра Александра Эжбера», — говорится в сообщении.
Приз за лучшую женскую роль получила актриса фильма «Не бросайте пепел на пол» Елена Скороходова, награду за лучшую мужскую роль вручили юному актёру Лукьяну Иванову, сыгравшему в короткометражке «Давай дружить!», а Александр Рапопорт, сыгравший в фильме Алекса Плата «Нюрнберг. Многомерность зла», получил приз за профессиональную честность.

Кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» был основан в 2017 году в подмосковном городе Дзержинский. Целью кинофестиваля является поддержка молодых режиссёров и популяризация киноискусства.

Читайте также:

Пушкиновед оценила игру Юры Борисова в фильме о поэте

Названы страны, которые могут участвовать в «Интервидении»

В Национальном центре «Россия» готовят к открытию выставку-путешествие
#дзержинский
#кино
#награды
#кинофестиваль
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за месяц провели более 4 тыс. исследований мяса на продажу
17 февраля 2025, 10:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 4 тысяч исследований образцов мясной продукции провели эксперты санитарно-ветеринарных лабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в январе текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
«В январе 2025 года было взято 4159 проб мясной продукции и проведено 4196 исследований. Экспертизы проводились путем оценки органолептических показателей: запаха, консистенции и цвета. Всю проверенную продукцию допустили к продаже», — говорится в сообщении.
Специалисты областного Минсельхозпрода отмечают, что при выборе мяса следует обращать внимание на несколько ключевых параметров: поверхность мяса должны быть сухой и с лёгким глянцем, цвет жира должен быть белям, а при нажатии мясо должно быстро восстанавливаться.

Читайте также:

Жителям Московской области рассказали, как купить качественную гречку

В январе Госветслужба Московской области провела 12 тысяч анализов молочной продукции

В подмосковной Госветслужбе рассказали, как проверяют качество баранины
#минсельхозпрод мо
#мясо
#проверки
#продукция
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Технический персонал подмосковной скорой помощи одели в новую униформу
17 февраля 2025, 10:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Технический персонал Московской областной станции скорой помощи получил новую форму единого образца. Её теперь носят слесари по ремонту автомобилей, электрики и специалисты комплексного обслуживания зданий, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы выдали спецодежду всему техническому персоналу. Сейчас закупаем униформу для выездных бригад – врачей, фельдшеров и водителей. Новая форма разработана с учётом условий труда. Она водоотталкивающая, дышащая, обеспечивает свободу движений, что важно. Новую униформу получили более 200 сотрудников. На её закупку было направлено 600 тыс. рублей», – рассказал главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.
Как отметили в ведомстве, в состав комплекта обновлённой формы входят куртка, брюки и комбинезоны.

Читайте также:

Компенсацию за аренду жилья получили уже более 13,6 тыс. медиков Подмосковья

В Электростали врачи удалили у пациентки гигантскую миому матки и кисту яичника

Большое, жирное и дряблое: нарколог раскрыл страшное влияние алкоголя на сердце
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#скорая помощь
#врачи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье признали самым перспективным регионом России для трудоустройства
17 февраля 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Московская область названа самым перспективным российским регионом для трудоустройства в 2024 году. Рейтинг составили аналитики сервиса «Авито Работа».
«По итогам года Подмосковье возглавила топ наиболее перспективных регионов для трудоустройства. Помимо высоких зарплатных предложений регион характеризует прожиточный минимум ниже столичного уровня. Первый показатель в среднем – 97 988 рублей при графике «полный день», второй – 19 302 рубля. В Подмосковье соискателям доступно множество вакансий, а их активность не покрывает потребность бизнеса», – отмечают авторы исследования, которое приводит РИА Новости.
На втором месте в рейтинге разместилась Калужская область, где средняя предлагаемая зарплата составила 82 852 рубля в месяц при прожиточном минимуме в 17 024 рубля. Третьим идёт Татарстан, где работодатели в 2024 году предлагали кандидатам 80 460 рублей при прожиточном минимуме в 15 073 рубля.

Топ-5 регионов с самыми привлекательными условиями трудоустройства дополнили Липецкая и Владимирская области.

Читайте также:

В Домодедове откроют завод по производству стройматериалов из стали

В Подмосковье создадут новую ОЭЗ «Большой Серпухов»

Портативные ультразвуковые системы из Подмосковья вошли в реестр Минпромторга
#труд
#трудоустройство
#работа
#рейтинг
#подмосковье
#московская область
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате