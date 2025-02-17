В Подмосковье задержали администратора ТГ-канала за аферу на 16 млн рублей

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В Московской области задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве 16 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области установили, что злоумышленники создали медиаресурс для публикации данных о финансово-кредитных организациях, которые якобы переводят деньги через сайты нелегальных интернет-казино. Затем аферисты обратились к руководству одной из компаний и потребовали каждый месяц переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих сведений», – рассказала Волк.По её словам, оценив возможные репутационные риски, представители фирмы перечислили вымогателям более 16 млн рублей. В итоге полицейские задержали по месту проживания одного из подозреваемых. У него изъяли телефоны и компьютерную технику. Обнаружен список организаций, которым выдвигались такие же требования.
Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Осуждённый по ней может лишиться свободы на срок от 7 до 15 лет.
Суд избрал фигуранту в виде меры пресечения запрет определённых действий. Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и ищут соучастников криминальной схемы.
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