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В Подмосковье задержали дебошира, который разбил ногами стекло в чужой машине

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

22-летний житель Сергиева Посада из хулиганских побуждений атаковал чужую машину. Дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Машина была припаркована в одном из дворов на улице Пушкина в Щёлкове. Хулиган залез на капот, разбил ногами лобовое стекло и скрылся в лесополосе.

«Сотрудник Росгвардии уточнили приметы молодого человека и задержали его. По внешним приметам хулиган был пьян», — говорится в сообщении.
Дебошира передали полиции. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в петербургском торгово-развлекательном центре «Норд» подростки пробили голову 16-летнему школьнику. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Лев Каштанов

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