В Подмосковье задержали дебошира, который разбил ногами стекло в чужой машине
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
22-летний житель Сергиева Посада из хулиганских побуждений атаковал чужую машину. Дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Машина была припаркована в одном из дворов на улице Пушкина в Щёлкове. Хулиган залез на капот, разбил ногами лобовое стекло и скрылся в лесополосе.
«Сотрудник Росгвардии уточнили приметы молодого человека и задержали его. По внешним приметам хулиган был пьян», — говорится в сообщении.Дебошира передали полиции. По факту происшествия проводится проверка.
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