В Подмосковье задержали дебошира, который разбил ногами стекло в чужой машине

17 июля 2025, 14:12

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

22-летний житель Сергиева Посада из хулиганских побуждений атаковал чужую машину. Дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Машина была припаркована в одном из дворов на улице Пушкина в Щёлкове. Хулиган залез на капот, разбил ногами лобовое стекло и скрылся в лесополосе.





«Сотрудник Росгвардии уточнили приметы молодого человека и задержали его. По внешним приметам хулиган был пьян», — говорится в сообщении.