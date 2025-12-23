В Подмосковье задержали двух вымогателей, забравших у знакомого 2,7 млн рублей

23 декабря 2025, 09:30

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух жителей Домодедова 35 и 39 лет, один из которых ранее был судим, задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленники в течение трёх месяцев тянули деньги из своего знакомого, угрожая ему и его семье расправой.





«Мужчина отдал вымогателям более 2,7 млн рублей, а потом обратился за помощью в полицию», — говорится в сообщении.