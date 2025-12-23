Кадры масштабного наводнения на севере Калифорнии появились в Сети
На севере штата Калифорния сложилась чрезвычайная ситуация из‑за затяжных проливных дождей. Местные реки вышли из берегов, затопив жилые районы.
Многие жители оказались заблокированными в собственных домах и автомобилях. Как сообщает телеканал ABC, тело одного погибшего полицейские извлекли из затопленного транспортного средства.
Местные власти выражают серьёзную обеспокоенность в связи с высокой вероятностью вторичных природных катастроф. Из‑за непрекращающихся осадков в регионе резко возрос риск оползней и селевых потоков, которые могут затронуть ряд районов Калифорнии.
