В Подмосковье задержали мужчину, разыскиваемого за угрозу убийством
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
45-летнего жителя Егорьевска, объявленного в розыск за угрозу зарезать свою сожительницу, задержали в Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, когда заметили мужчину, по приметам похожего на находящегося в розыске. Они задержали его и передали полиции», — говорится в сообщении.Установлено, что 1 июня мужчина, находясь в состоянии опьянения, приставил нож к горлу своей сожительницы и угрожал её зарезать, а потом скрылся. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
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