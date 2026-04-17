В Подмосковье задержали пьяного вора, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Кашире мужчину из списка разыскиваемых преступников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Задержание произошло на улице Пушкина. Патруль росгвардейцев обратил внимание на человека, который пил алкоголь на детской площадке.

«При проверке документов выяснилось, что нарушитель общественного порядка — это 37-летний приезжий из Ростовской области, который с октября 2025 года находится в федеральном розыске за кражу», — говорится в сообщении.
Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские поймали двух курьеров мошенников, выманивших у 85-летней жительницы Электрогорска более 1,7 млн рублей.
Лев Каштанов

