Страшное ДТП в Ленобласти: есть погибшие
В Кингисеппском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Kia Optima, водитель которого не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик Shacman.
Инцидент случился во вторник 5 августа на трассе «Нарва». В момент столкновения водитель грузовика менял колесо и выставил знак аварийной остановки. По информации пресс-службы регионального главка МВД России, в результате ДТП три человека в автомобиле Kia погибли на месте, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
В настоящее время устанавливаются личности пострадавших. Следственные органы начали проверку по факту происшествия.
Перед этим сообщалось о страшном ДТП в Башкирии на третьем километре автодороги «Сабашево — Акташ» в Гафурийском районе региона. Трое детей были госпитализированы в результате происшествия.
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