Достижения.рф

Страшное ДТП в Ленобласти: есть погибшие

Три человека погибли в страшном ДТП с грузовиком в Ленобласти
Фото: istockphoto/z1b

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Kia Optima, водитель которого не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик Shacman.



Инцидент случился во вторник 5 августа на трассе «Нарва». В момент столкновения водитель грузовика менял колесо и выставил знак аварийной остановки. По информации пресс-службы регионального главка МВД России, в результате ДТП три человека в автомобиле Kia погибли на месте, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В настоящее время устанавливаются личности пострадавших. Следственные органы начали проверку по факту происшествия.

Перед этим сообщалось о страшном ДТП в Башкирии на третьем километре автодороги «Сабашево — Акташ» в Гафурийском районе региона. Трое детей были госпитализированы в результате происшествия.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0