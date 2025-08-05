Страшное ДТП в Ленобласти: есть погибшие

05 августа 2025, 21:23

Три человека погибли в страшном ДТП с грузовиком в Ленобласти

Фото: istockphoto/z1b

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Kia Optima, водитель которого не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик Shacman.