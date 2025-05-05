В подмосковной деревне Мокрое отремонтируют школу

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Капитальный ремонт проведут в здании средней школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое Можайского муниципального округа, подряд на работы выставили на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать здание школы, построенной в 1969 году, общая площадь которого составляет около 1,7 тыс. квадратных метров, и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить работы нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 215 миллионов 693 тысячи 120 рублей 34 копейки. Заявки принимаются до 16 мая.
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