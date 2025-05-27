В подмосковной канализации нашли 43 ведра каучуковых шариков

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Необычные предметы обнаружили коммунальщики грабельном отделении канализационной насосной станции канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В течение 12 часов дежурная бригада извлекла из трубопровода сорок три ведра шариков, напоминающих по материалу каучук. Ранее они были сброшены в систему водоотведения. Общий объем найденных шариков составил 430 литров», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В министерстве напомнили, что сбрасывать в канализацию мусор и посторонние предметы запрещено, так как они могут засорить или повредить систему водоотведения.
Ранее сообщалось, что Московская область представила на Водном конгрессе высокотехнологичный опыт водоснабжения.
Читайте также:
Жителям Подмосковья доступен онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды
В Госдуме нашли способ отказаться от практики отключения горячей воды в РФ
В программу модернизации теплосетей Климовска внесли ещё три участка
Лев Каштанов