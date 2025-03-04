В подмосковной квартире нашли отравленными двух девушек и мальчика

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Восьмилетнего мальчика и двух 17-летних девушек госпитализировали с признаками отравления из квартиры одного их домов в подмосковном Волоколамске, расследование происшествия взяла под контроль прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
«Девушек и мальчика госпитализировали из квартиры на улице Свободы. У них взяли предварительный токсикологический анализ. При осмотре квартиры каких-либо химических или ядовитых веществ, а также утечки газа обнаружено не было», — говорится в сообщении.Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время из состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко.
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