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В подмосковной квартире нашли отравленными двух девушек и мальчика

Фото: istockphoto.com/Iulianna Est

Фото: istockphoto.com/Iulianna Est

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Восьмилетнего мальчика и двух 17-летних девушек госпитализировали с признаками отравления из квартиры одного их домов в подмосковном Волоколамске, расследование происшествия взяла под контроль прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
«Девушек и мальчика госпитализировали из квартиры на улице Свободы. У них взяли предварительный токсикологический анализ. При осмотре квартиры каких-либо химических или ядовитых веществ, а также утечки газа обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время из состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко.

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Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за сбор краснокнижных первоцветов
04 марта 2025, 12:48

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области из-за аномально тёплой погоды ожидается ранее массовее цветение растений, в том числе внесённых в Красную книгу России и региона. О редких первоцветах, а также об ответственности за их уничтожение рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Первыми из краснокнижных цветов в Подмосковье появляются печеночница благородная, рябчик шахматный, ветреница дубравная, прострел раскрытый, хохлатка Маршалла и другие. Затем расцветают лук медвежий, рябчик русский, зубянка пятилистная, рябчик русский, тюльпан Биберштейна и медуница узколистная. А ближе к маю начинают цвести касатик безлистный, фиалка топяная, ветреница лесная и лапчатка белая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что любимый многими ландыш не является краснокнижным видом, однако он включён в перечень редких и уязвимых, поэтому и его не следует срывать.

Сбор букета из редких первоцветов грозит штрафом от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей для физлица, от 15 тысяч до 20 тысяч рублей для должностного лица и от 500 тысяч до миллиона рублей для юрлица.

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#московская область
#подмосковье
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В подмосковные больницы поступило пять передвижных ФАПов
04 марта 2025, 12:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) поступило в медицинские учреждения Московской области с начала 2025 года, на их закупку было выделено около 160 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«ФАПы необходимы для того, чтобы оказывать медицинскую помощь жителям отдалённых территорий Подмосковья. Благодаря мобильным ФАПам, оснащённым маммографами и флюорографами, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Передвижные фельдшерско-акушерские пункты поступили в Лобненскую, Наро-Фоминскую, Сергиево-Посадскую, Истринскую и Раменскую больницы. Закупка оборудования состоялась благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#медицинское оборудование
#московская область
#подмосковье
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Больницам Подмосковья нужны доноры с 1 и 2 отрицательными группами крови
04 марта 2025, 11:58

Фото: istockphoto.com/Daria Kulkova

В медицинских учреждениях Московской области в настоящее время есть потребность в крови первой и второй групп с отрицательным резус-фактором, людей с этими группами крови приглашают сделать донацию, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Донором может стать любой человек от 18 лет, не имеющий противопоказаний. Донорская кровь необходима для переливания пациентам, пострадавшим в ДТП, с ожогами и травмами, онкобольным и новорождённым с различными патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.
Сделать донацию можно в Московском областном центре крови, расположенном в столице на улице Металлургов, дом №37А, или в его подразделениях в Орехово-Зуеве, Щёлкове, Подольске и Воскресенске.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отмечается, что донором может стать гражданин России или иностранец, проживший в РФ не менее года на законных основаниях.

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#минздрав мо
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#донорская кровь
#московская область
#подмосковье
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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 100 медалей чемпионата и первенства ЦФО
04 марта 2025, 11:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали 27 золотых, 48 серебряных и 25 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо ИТФ и фестивале цветных поясов «Владимирский лев», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В команду Московской области вошли спортсмены из городских округов Одинцовский, Балашиха, Лосино-Петровский, Краснознаменск, Павлово-Посадский, Щёлково, Королёв и Дмитровский. Завоёванные награды позволили подмосковной сборной занять третье место в общекомандном зачёте», — говорится в сообщении.
Всего в соревнованиях, которые проходили во Владимире с 28 февраля по 2 марта, приняли участие свыше 600 тхэквондистов из 14 российских регионов.

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В парке «Патриот» 7 марта откроется Объединённая историческая выставка
04 марта 2025, 11:10

Фото: пресс-служба парка «Патриот»

Объединённая выставка, освещающая сразу четыре события российской истории, откроется в подмосковном парке «Патриот» в пятницу, 7 марта, сообщает пресс-служба парка.
Составляющими необычной выставки станет экспозиция, посвящённая Дню моряка-подводника, в которую входят модели подводных лодок, корабельные приборы, макеты оружия, образцы военной формы, награды, а также тематические видеоролики. Ещё одну часть выставки посвятят Дню воссоединения Крыма с Россией.

Кроме того, будет развёрнута фотовыставка «Самая красивая страна» и экспозиция, посвящённая 100-летию со дня рождения юного партизана. Героя СССР Александра Чекалина, где будут представлены его личные вещи, фотографии и пр.

Объединённая историческая выставка будет работать до 23 марта. Подробная информация о ней размещена на сайте парка «Патриот».

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