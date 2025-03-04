RT: после нападения на бизнесмена Матуса возбудили уголовное дело

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После нападения на бизнесмена Андрея Матуса, который публиковал свидетельства о причастности Леонида Невзлина* к серии преступлений против бежавших из России оппозиционеров, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает RT после беседы с предпринимателем.
По его словам, нападение произошло накануне, 2 марта, на парковке одного из ресторанов на Новорижском шоссе, где он собирался встретиться со своим адвокатом.
Предприниматель заявил, что у полицейских есть видео с моментом нападения, но считает, что быстро поймать виновника вряд ли получится, так как тот был в маске.
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«К 39-летнему предпринимателю подбежал неизвестный с криком «Ты с первого раза не понял?!» и, распылив перед ним перцовый баллончик, ударил Матуса в лицо, а затем вытащил у него из кармана телефон Samsung Fold и скрылся с ним. После этих действий нападавший выкрикнул: «Привет тебе от Невзлина, в следующий раз завалим!» и скрылся», — говорится в материале.Матус отметил, что в больнице зафиксировали причиненные ему травмы, также он написал заявление в полицию. Уголовное дело уже возбудили, а следственные действия продолжались до двух часов ночи, добавил бизнесмен.
Предприниматель заявил, что у полицейских есть видео с моментом нападения, но считает, что быстро поймать виновника вряд ли получится, так как тот был в маске.
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*Лицо, признанное иностранным агентом
Данил Пономарев