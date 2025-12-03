В подмосковной прокуратуре предупредили о звонках от мнимых налоговиков
В Подмосковье в последнее время участились случаи телефонных звонков якобы от сотрудников налоговых органов. Об этом предупредили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
Неизвестные представляются работниками ФНС и сообщают о неуплаченных налогах, задолженности, необходимости подать декларацию или другие документы.
Позвонив, злоумышленники могут направить в мессенджер или на электронную почту подтверждение онлайн-записи на приём в инспекцию или предлагают лично прийти к инспектору, чтобы задекларировать доходы.
Эти действия направлены на то, чтобы получить доступ к персональным данным граждан.
«Так, жительнице Подмосковья позвонил мнимый сотрудник налоговой службы и сообщил, что необходимо дать пояснения по декларации о доходах и показать подтверждающие документы для проверки законности внесённых сведений. Женщина решила перепроверить достоверность информации и позвонила на контактный телефон, указанный на сайте ФНС России. Там ей пояснили, что проверок в отношении неё не ведётся, а ей звонили мошенники», – отметили в прокуратуре.В надзорном ведомстве подчеркнули, что сотрудники ФНС не запрашивают персональные данные, не записывают на приём в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды и данные банковских карт и не переключают на специалистов других ведомств.
Всю информацию нужно проверять самостоятельно в личных кабинетах на сайте ФНС России. А для подтверждения подлинности звонка лучше обращаться в налоговый орган лично или по телефонам, указанным на том же сайте.