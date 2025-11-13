В подмосковном Красногорске усилили контроль за рынком общественного питания
Видео: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск
В городском округе Красногорск провели совместные рейды полиции и администрации для проверки объектов потребительского рынка. Особое внимание уделили заведениями общественного питания, рассказали в местной Администрации.
Один из рейдов прошёл на улице Парковой, дом 2 в Сабурово. Начальник управления безопасности администрации Красногорска Альберт Петелин вместе с сотрудниками Главного управления экономической безопасности проверили соответствие работы заведения требованиям законодательства.
Из-за выявленных нарушений работу заведения временно приостановили до выяснения всех обстоятельств.
Ранее аналогичные меры приняли в заведении на остановке «Микрорайон Южный». Такие проверки направлены на обеспечение порядка, повышение безопасности и защиту прав потребителей в муниципалитете.
