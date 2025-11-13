В подмосковном Красногорске усилили контроль за рынком общественного питания

13 ноября 2025, 18:29

Видео: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск

В городском округе Красногорск провели совместные рейды полиции и администрации для проверки объектов потребительского рынка. Особое внимание уделили заведениями общественного питания, рассказали в местной Администрации.