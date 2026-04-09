В подмосковном посёлке Голубое задержали голого вандала
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Голого мужчину, который выбежал на проезжую часть и отламывал боковые зеркала у припаркованных машин, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл в посёлке Голубое округа Солнечногорск.
«Неадекватного человека увидели росгвардейцы, которые шли со службы. Они немедленно задержали дебошира», — говорится в сообщении.Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.
