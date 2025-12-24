В подмосковном Серпухове открыли обновленную пожарно-спасательную часть №304

24 декабря 2025, 16:36

В рабочем поселке Пролетарский городского округа Серпухов торжественно открыли пожарно-спасательную часть №304 ГКУ МО «Мособлпожспас» после капремонта. Обновленное здание улучшит условия службы пожарных и повысит уровень безопасности для жителей округа, сообщили в организации.

В церемонии приняли участие начальник теруправления №13, сотрудники подразделения, представители Администрации и почетные гости. С важным событием огнеборцев поздравил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»Он отметил слаженную работу и высокий профессионализм пожарных и спасателей Серпухова, пожелал им безопасных дежурств и успехов в службе. Руководитель подчеркнул, что новые условия помогут подразделению работать быстрее и эффективнее.Сотрудникам вручили сертификат на новый автомобиль «Лада Нива». Машина позволит оперативно доехать до труднодоступных мест в любую погоду и повысит мобильность подразделения. Замначальника теруправления №13отметил, что капремонт заметно изменил условия службы.Открытие обновленной пожарно-спасательной части стало важным шагом для всего муниципалитета. Современные условия работы позволят спасателям быстрее реагировать на вызовы, а жители могут быть уверены, что помощь придет своевременно.