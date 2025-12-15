Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить ребёнка к новогоднему утреннику

15 декабря 2025, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В преддверии Нового года наступила пора детских новогодних утренников. Но чтобы праздник остался в памяти только радостным воспоминанием, нужно обеспечить безопасность детей, напомнили в пресс-службе Мособлпожспаса.





Во время профилактической беседы дома родители должны убедиться, что ребёнок знает правила действий в разных обстоятельствах.

«Отправляя ребёнка на праздник, нужно понять, твёрдо ли он знает свой домашний адрес, номера телефонов близких родственников и единый номер вызова экстренных служб 112. Малышу лучше положить в карман записку с этими данными. Дайте ребёнку мобильный телефон с GPS-модулем, который поможет в случае необходимости отследить его местонахождение», – посоветовал замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин.

«Также покажите людей, к которым можно смело подойти за помощью. Лучше, если это будут администраторы или охранники. Запомните, во что одет ваш ребенок, а еще лучше – сделайте несколько фото. Всегда проще показать, как выглядит малыш, чем каждый раз это объяснять», – добавил Щетинин.