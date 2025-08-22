Достижения.рф

В Подольске четверо приезжих попытались украсть из магазина спиртное и обувь

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали в Подольске четырёх человек, попытавшихся вынести товары из магазина без оплаты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Росгвардейцы прибыли в магазин на Молодёжной улице по сигналу тревоги.

«На месте правоохранители выяснили, что четверо покупателей взяли в торговом зале куртку, дорогой алкоголь, несколько пар мужской и женской обуви, и со всем этим товаром пошли к выходу, минуя кассу», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей. Ими оказались приезжие в возрасте от 19 до 38 лет. Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что росгвардеец задержал в Балашихе агрессивного мужчину, который ходил по детской площадке с топором.
Лев Каштанов

