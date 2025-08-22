В Подольске четверо приезжих попытались украсть из магазина спиртное и обувь

22 августа 2025, 10:50

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали в Подольске четырёх человек, попытавшихся вынести товары из магазина без оплаты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардейцы прибыли в магазин на Молодёжной улице по сигналу тревоги.





«На месте правоохранители выяснили, что четверо покупателей взяли в торговом зале куртку, дорогой алкоголь, несколько пар мужской и женской обуви, и со всем этим товаром пошли к выходу, минуя кассу», — говорится в сообщении.