В Подольске четверо приезжих попытались украсть из магазина спиртное и обувь
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали в Подольске четырёх человек, попытавшихся вынести товары из магазина без оплаты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Росгвардейцы прибыли в магазин на Молодёжной улице по сигналу тревоги.
«На месте правоохранители выяснили, что четверо покупателей взяли в торговом зале куртку, дорогой алкоголь, несколько пар мужской и женской обуви, и со всем этим товаром пошли к выходу, минуя кассу», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей. Ими оказались приезжие в возрасте от 19 до 38 лет. Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.
