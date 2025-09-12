В Подольске пройдет акция «Осенние лапки» — найдите своего питомца

12 сентября 2025, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

13 сентября в парке им. В. Талалихина в Подольске пройдет благотворительная акция «Осенние лапки». Мероприятие собирает кошек и собак с частных передержек и приютов, чтобы помочь им найти новые семьи, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.





