В Подольске пройдет акция «Осенние лапки» — найдите своего питомца
13 сентября в парке им. В. Талалихина в Подольске пройдет благотворительная акция «Осенние лапки». Мероприятие собирает кошек и собак с частных передержек и приютов, чтобы помочь им найти новые семьи, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Гости смогут поближе познакомиться с животными, выбрать себе четвероногого друга, а еще посетить выставку декоративных изделий и мастер-классы.
В программе — концерт с участием учеников вокальных студий ДК им. Лепсе, Лицея № 26 и выступления музыкальных групп «Пранамайнерс» и VELF.
Каждое спасённое животное проходит долгий путь — от передержки до новых хозяев. Акция помогает многим «хвостикам» обрести свой дом. Все собранные средства пойдут на помощь животным через фонд «Огонь души».
В программе — концерт с участием учеников вокальных студий ДК им. Лепсе, Лицея № 26 и выступления музыкальных групп «Пранамайнерс» и VELF.
Каждое спасённое животное проходит долгий путь — от передержки до новых хозяев. Акция помогает многим «хвостикам» обрести свой дом. Все собранные средства пойдут на помощь животным через фонд «Огонь души».