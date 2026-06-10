В Подольске в преддверии Дня России раздали более 200 ленточек с триколором
Акция «Российский триколор», приуроченная ко Дню России, стартовала в Подольске. Волонтёры на бульваре Юности раздали прохожим более 200 ленточек в цветах государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Впечатлениями от акции поделились школьницы Полина и София.
«Раздавать ленточки немного волнительно, но очень интересно. Ведь мы делаем это, чтобы люди приобщились к празднику, ко Дню России», — сказали девочки.Раздачу ленточек планируют проводить и на других улицах Подольска. Этим будут заниматься члены движения «Волонтёры Подмосковья» и молодёжных организаций округа.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО, выплату грантов на реализацию проектов и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.