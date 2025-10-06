В Подольске задержали местного жителя, жестоко избившего собаку-инвалида
Подмосковные полицейские задержали жителя Подольска, избившего собаку с неработающими задними лапами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из УМВД России по городскому округу Подольск задержали в Московской области местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животным. По предварительной информации, у подъезда одного из домов на улице Юбилейной он жестоко избил собаку. Сотрудники полиции установили правонарушителя и доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства», – рассказала Волк.Ранее Telegram-канал SHOT сообщал о нападении мужчины на собаку-инвалида во дворе жилого дома. Хозяйка ненадолго оставила питомца на улице. В это время к собаке подошёл нетрезвый мужчина и начал протягивать к ней руки. Животное испугалось и укусило его.
После этого пьяный вытащил собаку из специальной коляски, нанёс несколько ударов, поднял и бросил на землю. Животное получило травмы, однако выжило.
