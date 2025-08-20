В посёлке Ильинский 30 августа устроят блошиный рынок

20 августа 2025, 14:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ярмарку старинных вещей «Ильинская Блоха» проведут в посёлке Ильинский Раменского муниципального округа в последнюю субботу лета — 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Ярмарка, которая будет проходить в этом году Ильинском уже во второй раз, развернётся на аллее от улицы Ленинская до улицы Московская. Там можно будет купить старинные аксессуары, одежду, картины, утварь, мебель и многое другое.





«Поход на блошиный рынок — это больше, чем шопинг, познавательнее, чем экскурсия, и азартнее, чем спорт», — отметили организаторы «Ильинской Блохи».