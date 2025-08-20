В посёлке Ильинский 30 августа устроят блошиный рынок
Ярмарку старинных вещей «Ильинская Блоха» проведут в посёлке Ильинский Раменского муниципального округа в последнюю субботу лета — 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Ярмарка, которая будет проходить в этом году Ильинском уже во второй раз, развернётся на аллее от улицы Ленинская до улицы Московская. Там можно будет купить старинные аксессуары, одежду, картины, утварь, мебель и многое другое.
«Поход на блошиный рынок — это больше, чем шопинг, познавательнее, чем экскурсия, и азартнее, чем спорт», — отметили организаторы «Ильинской Блохи».Часы работы ярмарки — с 10:00 до 15:00. Для посетителей вход свободный.
Первую ярмарку «Ильинская Блоха» провели в 2022 году. Это мероприятие пользуется неизменным успехом и у покупателей, и у продавцов.