Частный вертолет жестко приземлился в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии, в районе поселка Архыз, произошла жесткая посадка частного вертолета марки Eurocopter. Об этом стало известно 16 июня.
Как информирует источник «Известий», воздушное судно выполняло полет с одним человеком на борту. По предварительной информации, в момент инцидента в кабине находился только командир экипажа.
Пилот, к счастью, остался жив. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются специалистами. Детали случившегося уточняются.
Ранее частный вертолет совершил экстренную посадку в Архангельской области. Все случилось 8 июня.
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