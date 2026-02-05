В Пушкине проведут лекцию-концерт в честь 270-летия Моцарта

05 февраля 2026, 14:29

Фото: istockphoto.com/zudin

Лекция-концерт, посвящённая творчеству Вольфганга Амадея Моцарт и приуроченная к 270-летию великого композитора, состоится в большом концертном зале Пушкинской детской школы искусств 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На мероприятии под названием «Ты, Моцарт, Бог…» выступят ученики школы искусств и их преподаватели.





« Для слушателей прозвучат номера как для ансамблей, так и для сольного выступления. Кроме того, свои таланты продемонстрируют хоровые коллективы», — говорится в сообщении.