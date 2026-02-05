В Пушкине проведут лекцию-концерт в честь 270-летия Моцарта
Лекция-концерт, посвящённая творчеству Вольфганга Амадея Моцарт и приуроченная к 270-летию великого композитора, состоится в большом концертном зале Пушкинской детской школы искусств 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На мероприятии под названием «Ты, Моцарт, Бог…» выступят ученики школы искусств и их преподаватели.
« Для слушателей прозвучат номера как для ансамблей, так и для сольного выступления. Кроме того, свои таланты продемонстрируют хоровые коллективы», — говорится в сообщении.Концерт начнётся в 16:00, возрастных ограничений нет.
Адрес Пушкинской детской школы искусств: Московская область, город Пушкино, улица Писаревская, дом №12.
