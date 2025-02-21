В пяти округах Подмосковья 22 и 23 февраля проведут акции по сбору вторсырья

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Экологическую акцию по сбору вторсырья проведут волонтёры в ближайшие выходные — 22 и 23 февраля — в пяти округах Московской области: Ленинском, Химках, Одинцовском, Богородском и Королёве, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе акции будут принимать макулатуру, стекло, пластик, металлолом и прочее вторсырьё», — отмечается в сообщении.В Химках акция будет проводиться 22 и 23 февраля в доме №14, корп. 1 по улице Германа Титова с 12:00 до 13:00.
В Ленинском округе — 22 февраля по следующим адресам: Римский проезд, дом №5, строение 1 (с 9:20 до 9:30), посёлок Развилка, дом №29а (с 9:40 до 9:50), посёлок Совхоза им. Ленина, дом №20б (с 10:00 до 10:20), пригород Лесное, Литературный бульвар, дом №5 (с 10:40 до 11:00), Новомолоковский бульвар, дом №10 (с 11:20 до 11:30), деревня Сапроново, Купелинка, квартал Северный, дом № 17 (с 10:50 до 11:00) и город Видное, ЖК «Видный», Белокаменное шоссе, дом №3 (с 11:25 до 11:35).
В Одинцовском округе сбор вторсырья будет проходить 22 февраля по адресам: посёлок Дубки, улица Дениса Давыдова, дом №1 (с 9:30 до 10:30), посёлок Старый городок, улица Школьная, дом №25 (с 14:00 до 15:00), Звенигород, улица Ленина, дом №30 (с 14:00 до 15:00) и посёлок Часцы, дом №11(с 15:00 до 16:00), а 23 февраля — в дом №10 по Лесной улице в Лесном Городке с 10:00 до 12:00, в доме №4 на Советском проспекте в Немчиновке с 14:00 до 15:00 и в Новой Трёхгорке в доме №74б по Кутузовской улице с 12:30 до 13:30.
В Богородском округе акцию проведут 22 февраля в Ногинске (улица Советская, дом №45, с 12:00 до 14:00) и в Электростали (на углу улиц Корешкова и Мира с 12:000 до 14:00).
А в Королёве вторсырьё в рамках волонтёрской акции будут собирать 23 февраля в доме №15а по улице Строителей с 12:00 до 14:00.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует ряд мер по поддержке волонтёров. В эти меры входит финансовая, консультационная, методическая, организационная и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Читайте также:
В подмосковном КПО ежедневно извлекают из отходов 400 кип полезных фракций
В Серпухове открыли обновлённую площадку раздельного сбора отходов «Мегабак»
Жителям Московской области рассказали, куда сдать использованные батарейки
Лев Каштанов