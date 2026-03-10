В Раменском 15 марта отпразднуют столетие города

10 марта 2026, 17:42

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию Раменского, проведут в городе в воскресенье, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В полдень у автодрома отроется ярмарка мастеров «Моё Раменское», а одновременно у восточной трибуны развернётся выставка коммунальной и пожарной техники.





«На площадке «Лира» в 12:00 стартует детская спортивная анимационная программа «Веснушки!», она продлится час. Потом гостей ждёт концерт «Любимый город», а в центральном шатре с двух до четырёх часов дня пройдут военно-патриотические мастер-классы «Отважные» по основам тактической медицины и сборке-разборке оружия, а также квест «Тропа памяти Раменское», — говорится в сообщении.