В Раменском 15 марта отпразднуют столетие города
Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию Раменского, проведут в городе в воскресенье, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В полдень у автодрома отроется ярмарка мастеров «Моё Раменское», а одновременно у восточной трибуны развернётся выставка коммунальной и пожарной техники.
«На площадке «Лира» в 12:00 стартует детская спортивная анимационная программа «Веснушки!», она продлится час. Потом гостей ждёт концерт «Любимый город», а в центральном шатре с двух до четырёх часов дня пройдут военно-патриотические мастер-классы «Отважные» по основам тактической медицины и сборке-разборке оружия, а также квест «Тропа памяти Раменское», — говорится в сообщении.На детской велотрассе с 14:45 до 15:20 будут проводиться весёлые старты «Только вперёд!», в 15:55 — анимационная программа «Друзья», а в творческой мастерской с 16:00 до 17:00 — мастер-классы «Капелька России» и «Символ города».
Праздник завершится дискотекой, которая начнётся на площадке «Лира» в 17:00.