Жители Ступина выкопали и сдали в металлолом кабель связи

17 февраля 2026, 16:37

оригинал Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Кабель одного из операторов связи похитили для сдачи в пункт приёма цветных металлов двое жителей села Ситне-Щелканово городского округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Злоумышленники выкопали около 500 метров кабеля, проложенного рядом с селом — вдоль поля и леса.





«Общая сумма материального ущерба составила свыше 137 тысяч рублей», — говорится в сообщении.