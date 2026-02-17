Жители Ступина выкопали и сдали в металлолом кабель связи
Кабель одного из операторов связи похитили для сдачи в пункт приёма цветных металлов двое жителей села Ситне-Щелканово городского округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Злоумышленники выкопали около 500 метров кабеля, проложенного рядом с селом — вдоль поля и леса.
«Общая сумма материального ущерба составила свыше 137 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Похитителей задержали, одного из них отправили до суда под стражу, а второго — под домашний арест. По факту происшествия ведётся расследование по статье «Кража».
