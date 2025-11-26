В Раменском обсудили информирование населения по вопросам безопасности
Круглый стол по теме «Информирование населения и повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности» провели в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Участие в мероприятии приняли представители медиасообществ Раменского округа, духовенства, учреждений социальной защиты, сфер здравоохранения и образования, сотрудники МФЦ и директора территориальных управлений.
«Участники круглого стола обменивались опытом, а также разрабатывали новые подходы к популяризации информации о безопасности жизнедеятельности. Особое внимание при этом уделялось пожарной безопасности», — говорится в сообщении.В результате встречи удалось выработать общую стратегию информирования жителей округа, что позволит повысить их осведомлённость.