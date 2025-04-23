В Раменском округе благоустроят семь пешеходных дорожек

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Семь тропинок благоустроят на территории Раменского муниципального округа в текущем году, работы по одному из адресов уже ведутся, их ход проверил глава округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Эдуард Малышев проинспектировал ход работ в Куниловском переулке: там «народная тропа» идёт от дома 8 до детского сада №82. Сейчас на объекте завершают укладку бордюрного камня, подготовку песчаного основания и расчистку территории от сорняков. Планируется также установить там уличное освещение», — говорится в сообщении.
Эдуард Малышев (справа). Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Тропинки благоустроят также а городе Раменское у школы №19 рядом с домами №№20к1 и 20к2 по улице Космонавтов, в посёлке Электроизолятор от дома №12 до дома №20, в деревне Тимонино от дома №75 до дома №77к3, в посёлке совхоза «Раменское» в районе улиц Центральная и Школьная, в селе Софьино от дома №19/1 до строения 18 и на участке от деревни Донино до железнодорожной платформы 49 км.
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