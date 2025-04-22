Раменские волонтёры провели молодёжный субботник в сквере

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Субботник в сквере Хасана Лагустановича Харазия в Раменском провели члены местного отделения «Юнармии» и Раменского молодёжного центра в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Участие в субботнике приняли юнармейцы отряда «Роза ветров» из школы №21, ученики Раменской школы №5 и волонтёры Подмосковья», — говорится в сообщении.Ребята убрали с территории сквера мусор, сухие ветки и прошлогоднюю листву, помыли памятник и привели в дорожки. Субботник проводился при поддержке администрации округа.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке участников волонтёрского движения. В эти меры входит финансовая поддержка в виде выплаты грантов и субсидий, страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения ими акций, а также организационная, методическая, консультационная и информационная поддержка. Подробнее об этом — по ссылке.
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