В Раменском округе поджигатели устроили торфяной пожар
Торфяной пожар произошёл в шести километрах от деревни Кратово Раменского округа. Причиной возгорания специалисты назвали действия людей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Пожар заметили местные жители и сообщили о нём в единую службу экстренных вызовов «Система-112».
«В тушении принимали участие 12 лесных пожарных, были задействованы пять единиц техники», — говорится в сообщении.В настоящее время устанавливаются подозреваемые в поджоге. Их ждут крупные штрафы.
В ведомстве напомнили, что за нарушение пожарной безопасности в лесу физлица должны будут заплатить до 60 тысяч рублей, должностные лица — до 110 тысяч рублей, а юридические лица — до двух миллионов рублей.