В Туве маленькая девочка-пастух сорвалась с обрыва во время выпаса овец и погибла
В Туве погибла девочка, которая упала с обрыва во время выпаса овец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по республике.
Трагедия произошла 11 октября 2026 года на вершине горы рядом с городом Ак-Довурак. Днем девочка и её законный представитель пасли стадо овец. Ребёнок подошёл к краю обрыва, не проявил осторожности и сорвался вниз. Полученные травмы оказались очень серьезными. Врачи боролись за жизнь малолетней, но не сумели её спасти — девочка скончалась в больнице.
Правоохранительные органы организовали процессуальную проверку по факту инцидента. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярском крае водолазы обнаружили на дне реки Сереж затонувший автомобиль, внутри которого находилось тело пропавшего рыбака, которого разыскивали около недели. Подробности читайте здесь.
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