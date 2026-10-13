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В Туве маленькая девочка-пастух сорвалась с обрыва во время выпаса овец и погибла

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

В Туве погибла девочка, которая упала с обрыва во время выпаса овец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по республике.



Трагедия произошла 11 октября 2026 года на вершине горы рядом с городом Ак-Довурак. Днем девочка и её законный представитель пасли стадо овец. Ребёнок подошёл к краю обрыва, не проявил осторожности и сорвался вниз. Полученные травмы оказались очень серьезными. Врачи боролись за жизнь малолетней, но не сумели её спасти — девочка скончалась в больнице.

Правоохранительные органы организовали процессуальную проверку по факту инцидента. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярском крае водолазы обнаружили на дне реки Сереж затонувший автомобиль, внутри которого находилось тело пропавшего рыбака, которого разыскивали около недели. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

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