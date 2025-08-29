В Раменском округе с начала года модернизировали 15 детских площадок
Пятнадцать детских игровых площадок модернизировали в текущем году в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Работы проводились по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».
«В рамках модернизации на площадках смонтировали современные игровые комплексы — удобные и безопасные, установили ограждения и видеокамеры, интегрированные в систему «Безопасный регион», а также поставили урны и посадили рядом с площадками газоны», — говорится в сообщении.Детские площадки модернизировали, в частности, в посёлках Спартак, Электроизолятор, Удельная, Денежниково, Нащекино, Родники, в сёлах Никоновское, Заворово, Константиново и в деревнях Воловое, Жукова, Чулково и Титово.
Годовая программа модернизации детских площадок округе в настоящее время выполнена на 85%. Завершить все работы должны до 30 сентября.