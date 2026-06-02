В Раменском подмосковные спасатели спустили с высоты заболевшего крановщика

02 июня 2026, 23:12

оригинал Фото: istockphoto / Евгений Харитонов

Работники Мособлпожспаса пришли на помощь крановщику, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошёл в селе Софьино Раменского муниципального округа.





Машинисту башенного крана внезапно стало плохо. Мужчина остался один в кабине управления на многометровой высоте и без посторонней помощи не мог спуститься.



Получив вызов, на место происшествия оперативно прибыли работники поисково-спасательного поста Мособлпожспаса и сотрудники скорой помощи. Быстро оценив обстановку, спасатели решили действовать с помощью альпинистского снаряжения.

«Надёжная страховка и чёткий алгоритм действий позволили оперативно обвязать пострадавшего спасательной верёвкой. Метр за метром сотрудники преодолели вертикальный спуск по металлическим конструкциям и благополучно доставили мужчину вниз, где передали бригаде врачей», – рассказали в пресс-службе.