В Раменском прошёл этап фестиваля «Юные таланты Московии»

10 февраля 2026, 17:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменской школе № 35 9 февраля состоялся «Большой дивертисмент» — один из этапов областного фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии». Участниками стали как профессиональные ансамбли, так и школьные хореографические коллективы. Для многих из них выступление на фестивале стало значимым этапом творческого развития, сообщает пресс-служба администрации ​городского округа.







В программе были представлены народные и стилизованные постановки, современные и эстрадные номера, а также уличная хореография. Сценическая площадка объединила различные танцевальные направления, позволив коллективам продемонстрировать индивидуальный стиль и уровень подготовки.



Зрители активно поддерживали участников, а сами артисты отмечали высокий эмоциональный настрой и дружескую атмосферу. Для одних коллективов это выступление стало дебютным, другие принимают участие в фестивале ежегодно, однако впечатления, по словам участников, остаются неизменно положительными.



Организаторы подчеркивают, что подобные мероприятия способствуют развитию творческого потенциала детей и подростков, создают условия для обмена опытом и укрепляют интерес к искусству. Фестиваль в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки юных талантов Раменского округа.